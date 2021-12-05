Если бы Турчинов приказал оборонять Крым, то Донбасса и не было бы – Коцюбайло

Дмитрий Коцюбайло убежден, что если бы в 2014 году Украина оказала сильное сопротивление России при оккупации Крыма, войны на Донбассе могло бы не быть. А теперь война может длиться долго.

Когда оккупантам не противодействовать, им кажется, что они и до Карпат могут дойти. Такое мнение высказал командир 1-й штурмовой роты "Правого сектора" Дмитрий Коцюбайло (позывной Да Винчи), который на днях получил звание Героя Украины.

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Если бы Турчинов приказал оборонять Крым, то наступления на Донбасс не было бы. Если бы там положили пару сотен москалей, и они бы в гробах приехали домой, то это бы Путина сильно отрезвило,

– подчеркнул Коцюбайло.

Оккупанты рассчитывают на нестабильность

Командир добавил, что россияне надеются на нестабильность. Потому что они могут получить шанс снова ударить. По его словам, от того, насколько в Киеве спокойно, зависит ситуация на фронте, это влияет на ход боевых действий.

Сколько еще будет продолжаться война

Коцюбайло заметил, что он не сторонник договоренностей с Россией, потому что с террористами не ведут переговоров.

"Они напали, мы отстаиваем свою землю, нам нужно их уничтожать и освобождать свои оккупированные территории", – добавил боец.

Он считает, что война может длиться очень долго. Однако ситуация в России нестабильна. По словам Коцюбайло, когда Москва пошатнется, мы должны быть готовы, чтобы прицельно ударить в этот момент.

Что раньше говорил Турчинов

Экс-спикер Верховной Рады рассказывал, что в начале 2014 года украинская армия не была готова к защите своего государства. Он убеждает, что Крым можно было защитить, если бы мы не отказались от ядерного оружия, не создали мощную российскую базу и не подписали Харьковские соглашения.

Президент Владимир Зеленский вручил ряд государственных наград по случаю 30-летия проведения референдума за независимость. Среди тех, кто получил отличие – Дмитрий Коцюбайло. Он первым среди добровольцев стал Героем Украины.

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