Коли окупантам немає протидії, їм здається нібито вони до Карпат можуть дійти. Таку думку висловив командир 1-ї штурмової роти "Правого сектора" Дмитро Коцюбайло (позивний – Да Вінчі), який днями отримав звання Героя України.

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Якби Турчинов віддав наказ обороняти Крим, то наступу на Донбас не було би. Якби там поклали пару сотень москалів, і вони би в трунах приїхали додому, то це би Путіна сильно протверезіло,

– наголосив Коцюбайло.

Окупанти розраховують на нестабільність

Командир додав, що росіяни сподіваються на нестабільність. Бо тоді вони можуть отримати шанс знову вдарити. За його словами, від того наскільки в Києві спокійно, залежить ситуація на фронті, це впливає на хід бойових дій.

Скільки ще триватиме війна

Коцюбайло зауважив, він не прибічник домовленостей з Росією, бо з терористами не ведуть перемовин.

"Вони напали, ми боронимо свою землю, нам треба їх знищувати і звільняти свої окуповані території", – додав боєць.

Він вважає, що війна тривати може насправді дуже довго. Однак ситуація в Росії нестабільна. За словами Коцюбайла, коли Москва похитнеться, ми маємо бути готовими, аби прицільно вдарити в цей момент.

Що раніше говорив Турчинов

Ексспікер Верховної Ради розповідав, що на початку 2014 року українська армія не була готова до захисту своєї держави. Він переконує, що Крим можна було б захистити, якби ми не відмовились від ядерної зброї, не створили там потужну російську базу та не підписали Харківські угоди.