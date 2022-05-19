Подоляк говорит, что Россия в таких условиях выставит многие другие претензии. Об этом советник главы ОП заявил в интервью "Радио НВ", сообщает 24 канал.

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Любая маленькая уступка России только поощрит ее предъявить еще другие претензии. Если ты будешь давать им палец, то они попытаются откусить у тебя руку.

– сказал Михаил Подоляк.

Так советник глава ОП высказался о заявлениях Европы, чтобы Украина уступила России часть своих территорий. Подоляк сказал, что вообще не понимает, как на 83-й день войны появляются такие мнения.

Единственное, чем это объяснимо – это желание тишины. Есть государства, которые хотели бы вернуться к сотрудничеству с Россией и возобновить там бизнес.

Однако для того чтобы война закончилась, нам не нужно отдавать свои территории. Прямо в этой войне Европа должна поставить приоритет в Украине.

Другие заявления Михаила Подоляка

18 мая советник главы ОП заявил: если в так называемом Приднестровье будет эскалация, то в Украине будут приниматься соответствующие решения. Ведь "ПМР" – это ядро ​​дестабилизации и напряженности в Украине.

Недавно Михаил Подоляк выразил мнение, что главной целью Кремля является пересорить всех: украинцев с властью, а страны Запада друг с другом. Но советник главы Офиса Президента убежден, что России этого сделать не удастся. Мир, по его словам, уже выработал иммунитет к российским информационным операциям.

Политик 17 мая сообщил, что мирные переговоры между Украиной и Россией были приостановлены. После встречи в Стамбуле в процессе не было никаких сдвигов. По словам Подоляка, Украина готова к конструктивному диалогу, но Россия никак не может понять, что она является источником нацизма.

Он также подчеркнул, что после войны государство-агрессор должно чувствовать себя униженным. Западные партнеры должны понять, какую цену мы платим за войну и должны прекратить играть какие-либо игры с Россией. Ведь "философия" Москвы заключается не только в том, чтобы убивать людей на чужих землях, но и массово мучить их.

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