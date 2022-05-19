Подоляк каже, що Росія за таких умов виставить багато інших претензій. Про це радник голови ОП заявив в інтерв'ю "Радіо НВ", повідомляє 24 канал.

Зверніть увагу Мета Росії – усіх пересварити, вона не очікувала єдності українців і Заходу, – Подоляк

Будь-яка маленька поступка Росії тільки заохотить її виставити ще інші претензії. Якщо ти будеш давати їм палець, то вони спробують відкусити в тебе руку,

– сказав Михайло Подоляк.

Так радник голова ОП висловився про заяви Європи, щоб Україна поступилася Росії частиною своїх територій. Подоляк сказав, що взагалі не розуміє, як на 83-й день війни з'являються такі думки.

Єдине, чим це можна пояснити – це бажання тиші. Є держави, які хотіли б і повернутися до співпраці з Росією та відновити там бізнес.

Проте для того, щоб війна закінчилася, нам не треба віддавати свої території. Просто в цій війні Європа має поставити пріоритет на Україну.

Інші заяви Михайла Подоляка

18 травня радник голови ОП заявив: якщо в так званому Придністров'ї буде ескалація, то в Україні ухвалюватимуть відповідні рішення. Адже "ПМР" – це ядро ​​дестабілізації і напруженості в Україні.

Нещодавно Михайло Подоляк висловив думку, що головною метою Кремля є усіх пересварити: українців з владою, а країни Заходу одну з одною. Але радник очільника Офісу Президента переконаний, що Росії цього зробити не вдасться. Світ, за його словами, вже виробив імунітет до російських інформаційних операцій.

Політик 17 травня повідомив, що мирні переговори між Україною та Росією призупинені. Після зустрічі у Стамбулі у процесі не було жодних зрушень. За словами Подоляка, Україна готова до конструктивного діалогу, але Росія ніяк не може зрозуміти, що вона є джерелом нацизму.

Він також наголосив, що після війни держава-агресорка має почуватись приниженою. Західні партнери мають зрозуміти, яку ціну ми платимо за війну і повинні припинити грати будь-які ігри з Росією. Адже "філософія" Москви полягає не тільки тому, аби вбивати людей на чужих землях, а й масово мордувати їх.

Зверніть увагу – Арестович про брата Кадирова і Маріуполь: Путін висунув напівультиматум: відео