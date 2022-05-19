Подоляк каже, що Росія за таких умов виставить багато інших претензій. Про це радник голови ОП заявив в інтерв'ю "Радіо НВ", повідомляє 24 канал.
Зверніть увагу Мета Росії – усіх пересварити, вона не очікувала єдності українців і Заходу, – Подоляк
Будь-яка маленька поступка Росії тільки заохотить її виставити ще інші претензії. Якщо ти будеш давати їм палець, то вони спробують відкусити в тебе руку,
– сказав Михайло Подоляк.
Так радник голова ОП висловився про заяви Європи, щоб Україна поступилася Росії частиною своїх територій. Подоляк сказав, що взагалі не розуміє, як на 83-й день війни з'являються такі думки.
Єдине, чим це можна пояснити – це бажання тиші. Є держави, які хотіли б і повернутися до співпраці з Росією та відновити там бізнес.
Проте для того, щоб війна закінчилася, нам не треба віддавати свої території. Просто в цій війні Європа має поставити пріоритет на Україну.
Інші заяви Михайла Подоляка
- 18 травня радник голови ОП заявив: якщо в так званому Придністров'ї буде ескалація, то в Україні ухвалюватимуть відповідні рішення. Адже "ПМР" – це ядро дестабілізації і напруженості в Україні.
- Нещодавно Михайло Подоляк висловив думку, що головною метою Кремля є усіх пересварити: українців з владою, а країни Заходу одну з одною. Але радник очільника Офісу Президента переконаний, що Росії цього зробити не вдасться. Світ, за його словами, вже виробив імунітет до російських інформаційних операцій.
- Політик 17 травня повідомив, що мирні переговори між Україною та Росією призупинені. Після зустрічі у Стамбулі у процесі не було жодних зрушень. За словами Подоляка, Україна готова до конструктивного діалогу, але Росія ніяк не може зрозуміти, що вона є джерелом нацизму.
- Він також наголосив, що після війни держава-агресорка має почуватись приниженою. Західні партнери мають зрозуміти, яку ціну ми платимо за війну і повинні припинити грати будь-які ігри з Росією. Адже "філософія" Москви полягає не тільки тому, аби вбивати людей на чужих землях, а й масово мордувати їх.
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