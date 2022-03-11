Если это продолжается, значит, санкций против России недостаточно, – Зеленский об обстрелах

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение 11 марта. На этот раз он заявил, что санкций против России недостаточно, раз оккупанты продолжают обстрелы мирных городов.

"Ночью оккупанты бомбили обувную фабрику, многоквартирный дом, детский садик в Днепре. За что? Как они угрожали российскому государству?", – обратился к украинцам и целому миру Владимир Зеленский.

Детальнее Зеленский обратился к украинцам в 16 день войны

Президент Украины отметил, что раз оккупанты продолжают обстрелы украинских городов и сел, убивая мирное население, на них нужно оказывать большее давление.

"Разрушили жилые дома в селах Сумской области, продолжили истязать мариупольцев, харьковчан. Обстреляли ракетами Луцк, Ивано-Франковск. Если это продолжается, значит, санкционных пакетов против России недостаточно, и я ожидаю, мы над этим работаем, новых санкционных решений от наших партнеров. Россия должна платить за эту страшную войну. Платить ежедневно", – отметил Зеленский.

Смотрите видеообращение Владимира Зеленского 11 марта