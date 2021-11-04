Если это Трамп, скажите, что я занят, – Байден пошутил во время пресс-конференции

Президент США Джо Байден пошутил во время своей пресс-конференции. Он не упустил возможности передать приветствие своему предшественнику Дональду Трампу.

Во время выступления Байдена зазвонил телефон. Президент ответил: "Если это Трамп, скажите, что я занят".

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Эта фраза вызвала смех в зале. Однако сам Байден отметил, что это "плохая шутка".

Напомним, в октябре Трамп анонсировал запуск своей будущей соцсети Truth Social. Однако через несколько часов ее взломали.

Байден встретился с Зеленским

Президент Владимир Зеленский 2 ноября встретился с главой Белого дома Джо Байденом в Глазго, где проходил саммит ООН по климату. Встреча была незапланированной.

Политики поговорили о теме Донбасса. Украинский президент обнародовал фото с Байденом. Он написал, что США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы в Украине.

К слову, западные СМИ не оставили встречу без внимания. Они писали, что "Зеленский загнал Байдена в угол".