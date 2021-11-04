Під час виступу Байден задзвонив телефон. Президент відповів, "якщо це Трамп, скажіть, що я зайнятий".

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Ця фраза викликала сміх у залі. Однак сам Байден зазначив, що це "поганий жарт".

Нагадаємо, у жовтні Трамп анонсував запуск своєї майбутньої соцмережі Truth Social. Однак за кілька годин її зламали.

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