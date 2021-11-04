Під час виступу Байден задзвонив телефон. Президент відповів, "якщо це Трамп, скажіть, що я зайнятий".
До речі У нього тундра горить, – Байден "насварив" Путіна через ставлення до клімату
Ця фраза викликала сміх у залі. Однак сам Байден зазначив, що це "поганий жарт".
Нагадаємо, у жовтні Трамп анонсував запуск своєї майбутньої соцмережі Truth Social. Однак за кілька годин її зламали.
Байден зустрівся із Зеленським
Президент Володимир Зеленський 2 листопада зустрівся з главою Білого дому Джо Байденом у Глазго, де відбувався саміт ООН з питань клімату. Зустріч була незапланованою.
Політики поговорили про тему Донбасу. Український президент оприлюднив фото з Байденом. Він написав, що США продовжують підтримувати територіальну цілісність і реформи в Україні.
До слова, західні ЗМІ не залишили зустріч без уваги. Вони писали, що "Зеленський загнав Байдена у кут".