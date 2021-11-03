Зустріч не була запланована у розкладі Байдена. Розмову ініціював український президент.

До теми Зеленський із Байденом у Глазго обговорили ситуацію на Донбасі

Політики розмовляли про нове скупчення російських військ біля кордону з Україною. Це викликає занепокоєння щодо намірів Москви в регіоні.

ЗМІ пишуть про підтримку України Америкою

У британській газеті нагадали, що Вашингтон був важливим союзником Києва відтоді, як Росія окупувала Крим у 2014 році.

За інформацією журналістів, у США є відео, на якому видно, як російські військові потяги та колони везуть танки та ракети до українського кордону. Пентагон заявив, що стежить за нарощуванням військ.

Високопосадовець адміністрації США, як пише ЗМІ, підтвердив розмову президентів. Він сказав, що Байден так само висловив підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Росія стягує війська до кордону: що відомо