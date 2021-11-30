Если люди хотят жить в России, мы согласны, – талибы сделали заявление по поводу Крыма
Источник:Octagon
Террористическая группировка "Талибан" заявила, что хочет иметь дипломатические отношения с Россией. Именно поэтому боевики поддерживают население Крыма, "которое хочет жить под властью Кремля".
Это дело Украины и России, – "Талибан" о Крыме
Террористы подчеркнули, что не хотят, чтобы Россия с кем-то воевала. Они, мол, стремятся, чтобы в регионе был мир. Об этом главный спикер исламистской группировки Забихулла Муджахид заявил в интервью.
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Что касается Крыма, я хочу сказать, что это дело Украины и Москвы. Мы надеемся, что эта проблема скоро решится. Не дай Бог, чтобы из-за этого произошла война в регионе и другие страны использовали это в своих целях. Это дестабилизирует регион,
– подчеркнул Муджахид.
Он добавил, что талибы "на стороне людей, живущих в Крыму".
"Нужно слушать, чего они хотят, потому что люди имеют право голоса. Если люди хотят жить в России, мы согласны с ними", – подчеркнул спикер террористов.
Что известно об отношениях России и "Талибана"
- По словам специалистов, Кремль финансировал деятельность террористов в Афганистане.
- Именно поэтому после захвата власти в стране "Талибаном" Россия заявила о хороших отношениях с боевиками.
- Кстати, еще перед началом наступления на Кабул талибы побывали в Москве на пресс-конференции. Там они пообещали, что не будут нападать на Россию, если захватят Афганистан.
- В то же время в Кремле выразили готовность принять участие в инаугурации правительства "Талибана".