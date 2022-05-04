Если люди возвращаются с митинга, то искалеченными, – волонтер из Херсона

Жители Херсона, несмотря на оккупацию, выходили с украинской символикой на протесты. На данный момент митинги не являются столь массовыми как в начале войны.

Об этом в эфире 24 канала рассказала волонтер из Херсона Ирина Салихова. Она отметила, что участников и организаторов митингов оккупанты ловят по домам и на акциях.

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"Эти люди часто исчезают и нечасто возвращаются. Если возвращаются, то сломленные морально и искалеченные физически после четырех или пяти дней допросов", – сказала Ирина.

Стреляют в толпу митингующих

По словам волонтера, один из последних митингов в Херсоне разогнали силой. Россияне бросали светошумовые гранаты, стреляли уже не в воздух, а по толпе. оккупанты серьезно ранили четырех человек.

Среди них также женщина с разрывом легких, потому что в нее как раз попала граната,

– сказала волонтер.

Россияне не выпускают людей

Ирина отметила, что в Херсоне очень много горожан, которые принципиально не хотят уезжать или имеют проблемы с родственниками или работой и тому подобное. Однако каждый день пытаются выехать тысячи людей и их просто не пропускают через блокпосты.

"Собственно так было, когда ехали мы. Вывозили мою маму. Она с инвалидностью и я просто уже в какой-то момент не смогла привозить ей в Херсон лекарства. Когда ехали мы, то в колонне было, пожалуй, более тысячи машин. Три дня мы простояли между третьим и четвертым блокпостами и нас не хотели ни пускать в Херсон, ни выпускать с оккупированной территории", – сказала Ирина.

Она добавила, что с семьей несколько дней ездила между блокпостами и просила, чтобы их выпустили. Женщина показывала все возможные справки, назначение на лечение, но оккупанты не реагировали. Ирина рассказала, что даже когда были автомобили с беременными женщинами или теми, у кого были младенцы, то их тоже не выпускали.

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