"Если начнут убивать русских": в России назвали циничные условия для вторжения в Украину

Российская власть заявляет, что не готовит нападение на Украину. В то же время причину, которая могла бы спровоцировать это, называют уже традиционную для кремлевской пропаганды.

Агрессор говорит, что их "могут спровоцировать"

Заявления, которые звучат от российских чиновников, обычно мало чем связаны с реальностью. Этот раз не исключение.

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Так, постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов назвал условие для нападения на Украину. Мол, Москву могут "спровоцировать на агрессию". В воображении политика украинцы могут атаковать Россию, и после того государство-агрессор нанесет ответный удар.

Если они начнут нагло убивать российских граждан где угодно – на Донбассе или где угодно. Под провокацией я имею в виду то, что они могут инсценировать инцидент против самопровозглашенных республик Донбасса,

– подчеркнул Чижов.

По его мнению, Вооруженные Силы Украины могут "спровоцировать" боевиков, а после того "изо всех сил ударить", спровоцировав Россию на реакцию.

Последние новости о возможной эскалации

На фоне российской угрозы 14 февраля в Киев приехал канцлер Германии Олаф Шольц. Он пообщался с президентом Владимиром Зеленским и пообещал предоставить нашему государству помощи на 150 миллионов евро.

Канада решила предоставить Украине кредит на 500 миллионов канадских долларов, а также летальное оружие стоимостью 7,8 миллиона канадских долларов.

Несмотря на то, что датой вторжения прогнозируют 16 февраля, секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что в ближайшее время Россия не нападет. Президент Владимир Зеленский, чтобы успокоить украинцев, установил этот день Днем единства.

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Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, так как мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он почувствует достойный отпор.Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!