Если не остановить и не наказать РФ, то другие агрессоры в мире начнут другие войны, – Зеленский
Источник:Телеграм Владимира Зеленского
Владимир Зеленский обнародовал кадры ужасных разрушений на территории Украины. Президент подчеркнул: если не остановить и не наказать Россию сейчас, другие агрессоры в мире начнут другие войны.
Украинский лидер подчеркнул: речь идет о разных континентах. Соответствующее сообщение президент обнародовал 19 марта.
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Если не остановить Россию сейчас, если не наказать Россию сейчас, другие агрессоры в мире начнут другие войны. В разных регионах мира. На разных континентах. Везде, где какое-то государство мечтает покорить соседей,
– подчеркнул Зеленский.
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