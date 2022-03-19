Если не остановить и не наказать РФ, то другие агрессоры в мире начнут другие войны, – Зеленский

19 марта 2022 , 16:26
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Источник:

Телеграм Владимира Зеленского

Владимир Зеленский обнародовал кадры ужасных разрушений на территории Украины. Президент подчеркнул: если не остановить и не наказать Россию сейчас, другие агрессоры в мире начнут другие войны.

Украинский лидер подчеркнул: речь идет о разных континентах. Соответствующее сообщение президент обнародовал 19 марта.

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Если не остановить Россию сейчас, если не наказать Россию сейчас, другие агрессоры в мире начнут другие войны. В разных регионах мира. На разных континентах. Везде, где какое-то государство мечтает покорить соседей,
– подчеркнул Зеленский.

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Автор: Мар'яна Бекало