Если Путин атакует Киев, надо немедленно отреагировать атакой на Москву, – экс-президент Польши

Лех Валенса считает, что "весь мир должен мобилизоваться, чтобы не допустить агрессии в отношении Украины". Если же Россия таки нападет на Киев, следует атаковать Москву.

Президент Польши в 1990 – 1995 годах в интервью изданию прокомментировал ситуацию с возможным полномасштабным вторжением России на территорию Украины.

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Валенса о возможном вторжении России в Украину

Я очень уважал Владимира Путина и поддерживал его. Говорил, что Россия имеет проблемы, но это большая страна. Но на этот раз он зашел слишком далеко,

– отметил Валенса.

Он считает, что Европе "нельзя отступать", ведь "каждая следующая атака будет еще хуже".

Бывший президент Польши убежден, что весь мир должен мобилизоваться и предотвратить нападение на Украину. "Если Путин атакует Киев, должна быть немедленная реакция – атака на Москву", – сказал он.

На вопрос о том, что в таком случае будет с завязанными на сотрудничество с Москвой интересами Германии и Франции, Валенса подчеркнул, что "эти интересы все равно будут разрушены, если позволить главе Кремля напасть на Украину".

Политик считает, что Польша должна сделать все возможное, чтобы поддержать Украину – "даже объявить набор добровольцев", ведь это "общий интерес".

Возможное нападение России на Украину: что известно

Запад уже несколько месяцев предупреждает, что Россия может пойти на новое масштабное вторжение в Украину.

Его не считают неотвратимым, но войска государства-агрессора возле украинских границ, в оккупированном Крыму и даже в Беларуси вызывают беспокойство.

В Украине правительство и президент призывают людей не паниковать, а Запад – не преувеличивать угрозу. Ведь концентрацию войск государства-агрессора считают недостаточной для наступления. В то же время в Минобороны уверяют, что украинская армия сильна, поэтому готова к возможной атаке России.

Почти ежедневно в Украину поступает военная помощь от партнеров, в том числе и от Польши. Кроме того, и США, и ЕС разработали пакет жестких санкций против Москвы. Их применят в случае, если Кремль все же решит идти в атаку.

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