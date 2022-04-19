Если Путин нанесет удар по базе НАТО – война продлится трое суток, – Арестович

Алексей Арестович заявил, что у российской армии нет никаких шансов против военных НАТО. По его словам, если Путин решится нанести удар, то Североатлантический Альянс закончит войну через трое суток.

Об этом советник главы Офиса Президента сообщил в эфире общенационального телемарафона "UAвместе" во вторник, 19 апреля, информирует 24 канал.

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После удара война длится 3 дня

Он прокомментировал угрозу президенту России, который угрожал отдать приказ нанести удар по базе НАТО, чтобы остановить поставки оружия в Украину.

Ну пусть нанесет. Я думаю, что потом война продолжится суток трое.

– отметил Алексей Арестович.

Напомним, Йенс Столтенберг подчеркнул, что если россияне нападут на каналы поставок, по которым Украине передают помощь члены блока, то это будет считаться нападением на весь Альянс и приведет к применению пятой статьи.

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