"Если Путин разрешит": в Думе заявили, что могут направить оружие на Донбасс за несколько часов

Члены государственной думы России заявили, что могут направить оружие боевикам на Донбасс в крайне короткий срок. Однако произойдет это лишь после официального распоряжения Владимира Путина.

Такое заявление прозвучало после просьбы партии Путина "Единая Россия" о поставках оружия боевикам на Донбассе. Об этом пишут ряд российских СМИ.

Важно Партия Путина официально просит Кремль поставлять оружие боевикам на Донбассе

Как заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СУД Виктор Водолацкий, Россия может осуществить поставки туда оружия за несколько часов. Однако соответствующее решение должен принять президент России Владимир Путин.

Водолацкий интересным способом попытался аргументировать поставки оружия боевикам. Он заявил, что оружие заставит "удержать на позициях ВСУ, чтобы они не убивали мирное население". Также Россия таким образом хочет нейтрализовать то вооружение, которое НАТО поставляет Украине.

Ни о каком наращивании войск России у российско-украинских границ Водолацкий, конечно же, не сказал.

Более того, из его выступления следует, что якобы Украина, поддержанная Западом, хочет "убивать мирных жителей Донбасса", а не бороться за свои земли от оккупантов. Также представитель президентской партии в российской госдуме выразил надежду, что украинская сторона "выберет дипломатический подход". Тогда как сама Россия уже давно наплевала на любые договоренности, в том числе и относительно режима тишины на Донбассе.

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