Если РФ нападет на каналы поставки помощи НАТО Украине, это будет нападением на Альянс

Если российские оккупационные войска нападут на каналы снабжения, которыми Украине передают помощь члены блока, то это будет считаться нападением на весь Альянс.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он дал понять, что это станет опасным обострением войны прежде всего для России.

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Если российские оккупационные войска нападут на каналы снабжения, которыми Украине передают помощь члены блока, то это будет считаться нападением на весь Альянс,

– отметил Столтенберг.

И добавил, что союзники помогают Украине отстаивать свое право на самооборону, которое закреплено в уставе ООН.

Россия является агрессором, а Украина защищается. Если произойдет нападение на любую страну НАТО, территорию НАТО, это повлечет применение статьи 5.

Речь о статье, согласно которой нападение на кого-то из стран-членов НАТО считается нападением на весь Альянс.

Также Столтенберг отметил, что является абсолютно уверенным в том, что президент Путин это знак, но в Альянсе хотят избежать любых недоразумений и просчетов.

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