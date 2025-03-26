"У Трампа нет козырей": что будет, если Россия нарушит договоренности

Американский лидер Дональд Трамп еще ни разу не воплотил успешно свою стратегию на международной арене. Его инициативы по Мексике, Сирии и другим вопросам потерпели поражение. Украина может стать следующей страной, поскольку у него нет эффективных рычагов влияния на Россию.

Если Москва нарушит перемирие, Трамп вряд ли сможет принять решительные меры. Единственным реальным шагом может быть поставка Украине большого количества необходимого оружия. Политолог и эксперт-международник Максим Несвитайлов оценил 24 Каналу такую вероятность.

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В каких случаях не сработала стратегия Трампа

По словам Несвитайлова, действия Трампа всегда предсказуемы. В бизнесе и политике он действует по одному и тому же алгоритму. Когда нужно решить определенный вопрос, он находит слабое место, давит на него, а с сильными всегда договаривается.

Он никогда не отличался стратегическим мышлением,

– подчеркнул он.

Вот, например, президент Франции Эммануэль Макрон, когда объявил внеочередные выборы, сразу стало понятно, что у него есть стратегия. В итоге она была даже смелее, чем ожидалось. Он сначала сотрудничал с радикальными левыми, а потом сформировал правительство с правоцентристами – это было очень мастерски. Макрон лишил своих конкурентов преимущества как во время выборов, так и при формировании правительства.

"Это пример человека с четкой стратегией, которую он успешно реализовал. А теперь скажите, где Трамп продемонстрировал подобную стратегию? Я могу привести множество примеров, когда это не сработало", – отметил Максим Несвитайлов.

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Например, обещание построить стену с Мексикой и заставить ее за нее заплатить – не сработало. Когда он заявлял, что договорится с Ким Чен Ыном о сворачивании ядерной программы, этого тоже не произошло. Он даже постоянно повторяет одни и те же фразы: "Если бы я был президентом, ядерного оружия у Северной Кореи не было бы", "Если бы я был президентом, война уже закончилась бы". И это его логика – просто, чтобы он был президентом, и все якобы было бы хорошо.

Что касается Сирии, Трамп пытался показать силу, но результата не было. В Афганистане война зашла в тупик. Вместо того чтобы решить проблему, он просто оставил проамериканское правительство, с которым США сотрудничали много лет, и подписал соглашение с талибами о выводе американских войск. Это решение было принято еще при Трампе, а войска выводились во времена президентства Джо Байдена.

Если говорить о том, что будет дальше, я думаю, что ничего особенного не произойдет. Мне кажется, что у Трампа нет козырей для давления на Россию,

– подытожил эксперт-международник.

Единственный способ, который бы сработал мгновенно – это значительное усиление военной поддержки Украины, но есть сомнения, что Трамп на это пойдет.