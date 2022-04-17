Если Россия не захочет закончить войну дипломатично, Украина будет биться до конца, – Шмигаль
Украина готова прекратить войну дипломатическим путем. Если Россия этого не захочет, то украинские защитники будут бороться с врагом до конца.
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль в разговоре с американским ABC News рассказал о том, что украинцы хотят мира, однако за родную землю будут бороться до конца, сообщает 24 канал.
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Шмигаль о желании мира и борьбе за Украину
Украина готовится к прекращению войны по дипломатическому пути, когда это будет возможно.
Но если Россия не захочет идти на переговоры, мы будем бороться до конца,
– подчеркнул Шмигаль.
Глава правительства заверил, что украинцы не сдадутся, не покидают свою землю и будут сражаться до победы.
Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина будет продолжать переговоры с государством-агрессором, однако не примет никаких ультиматумов от России.
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