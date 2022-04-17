Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в розмові з американським ABC News розповів про те, що українці хочуть миру, однак за рідну землю боротимуть до кінця, повідомляє 24 канал.

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Шмигаль про бажання миру та боротьбу за Україну

Україна готується до припинення війни дипломатичним шляхом, коли це буде можливо.

Але якщо Росія не захоче йти на переговори, ми будемо боротися до кінця,

– наголосив Шмигаль.

Глава уряду запевнив, що українці не здадуться, не залишають свою землю та битимуться до перемоги.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжуватиме переговори з державою-агресоркою, однак не прийме жодних ультиматумів від Росії.

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