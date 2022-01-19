Если Россия возобновит агрессию: США предоставят Украине еще больше оборонной помощи

США готовы предоставить Украине еще больше помощи в случае агрессии России. Речь идет именно о помощи в оборонной отрасли.

Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен во время брифинга по итогам встречи с Дмитрием Кулебой.

Важно В случае агрессии против Украины, Россия получит ответ не только США, – Блинкен

Блинкен подчеркнул, что Штаты будут поддерживать Украину, чтобы решить экономические вызовы.

Мы продолжаем содействовать Украине в ее способности защитить себя. В течение многих лет мы инвестировали в экономическое развитие стран, в энергетическую безопасность, инфраструктуру, верховенство права и мы будем продолжать поддержку, что предполагает оборонную безопасность,

– заверил госсекретарь США.

Он добавил, что такую позицию поддерживают обе партии США.

"Это сигнал, который дал Конгресс США, что мы продолжаем и продолжим поддерживать Украину в 2022 году, и выделим дополнительные 300 миллионов долларов", – подытожил Блинкен.

Добавим, что Госсекретарь США также призвал украинцев работать над евроатлантическими перспективами нашей страны. Кроме того, представитель Вашингтона убежден, что нам нужно совместно противодействовать российской угрозе.

Что Блинкен делает в Украине

Энтони Блинкен прибыл в Украину утром 19 января. Его визит не был запланирован, о нем стало известно лишь накануне. Глава Госдепа США рассказал, что Байден попросил посетить Украину для того, чтобы в очередной раз подтвердить поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Также Блинкен имел встречу с президентом Владимиром Зеленским. Во время нее политики обсудили итоги недели интенсивной дипломатии, которую представители США завершили вместе с Россией. Блинкен добавил, что США четко указали России на то, что в случае агрессии против Украины, действия Кремля будут иметь серьезные последствия не только со стороны Штатов.

Брифинг Энтони Блинкена: смотрите видео