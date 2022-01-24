Если Россия вторгнется, то сработает система оповещения – СНБО

В Совете нацбезопасности и обороны говорят, что в случае вероятного нападения России, украинцев проинформируют через систему оповещения. Скрывать угрозу от людей не будут.

Все, что происходит, выносят на усмотрение граждан. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов после заседания.

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Система оповещения – это не рупор

По словам политика, система оповещения действует не так, как это было когда-то. Она не звучит рупором на весь город.

У нас есть система оповещения, которая работает совершенно другим способом. В случае необходимости, она есть в абсолютно рабочем состоянии. Специалисты постоянно ее проверяют,

– сказал Данилов.

Он также в очередной раз подчеркнул, что власть не хочет раздувать эту ситуацию и пугать общество.

Войска России у границ: последние новости

Если Владимир Путин предпримет полномасштабную атаку против Украины, то получит четкую реакцию Запада. А именно так называемые "санкции из ада", о чем было заявлено давно.

Президент Владимир Зеленский 24 января выступил с обращением к украинцам после заседания Совета национальной безопасности и обороны. Он уверял, что ситуация находится под контролем.

Алексей Данилов заявлял, что Россия не может напасть на Украину в ближайшее время. СНБО не видит никаких оснований для полномасштабного вторжения.

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Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.