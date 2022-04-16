Если Россию разгромят на поле боя – будет договор о капитуляции, – Жданов

По словам Владимира Зеленского, если российские оккупанты уничтожат наших защитников Мариуполя, то переговорам придет конец. Тогда судьбу войны России против Украины решит поле боя.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что подкрепление полка "Азов" морскими пехотинцами в Мариуполе улучшило состояние наших защитников и усугубило ситуацию для российских войск.

К теме Уничтожение защитников Мариуполя поставит точку в любых переговорах с Россией, – Зеленский

Когда Россия капитулирует

По словам Жданова, Россия настолько подлая страна, что она может пообещать, а затем выстрелами в спину сделать так, как пожелает. Тогда переговоры прекратят и все будут решать только на поле боя.

На мой взгляд, если Россию разгромят на поле боя – будет договор о капитуляции. Олег Жданов Военный эксперт

Жданов рассказал, когда прекратят переговоры с Россией: смотрите видео