Если у деда упала клямка: три сценария, которые Путин может задействовать против Украины

Есть несколько опций, несколько вариантов как в дальнейшем будет разворачиваться ситуация. От наименее пагубного и негативного варианта для Украины и до критического, который может угрожать не только Украине, но и Европе в целом. Далее читайте в эксклюзивном блоге для 24 канала.

Вариант один: холодная война

Первый вариант – это введение войск Российской Федерации в так называемые квазиреспублики. Их место дислокации будет оставаться там, они будут, безусловно, совершать провокации, продолжать нагнетать панику и работать на российского потребителя и оккупированные территории.

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Вариант два: ад на Донбассе

На этом конфликт перейдет в холодную фазу, когда будут время от времени перестрелки, обстрелы, провокации, но какие-то другие более активные, радикальные действия россияне предпринимать не будут.

Второй вариант – в случае, если будет принято решение об определении границ так называемых псевдореспублик по административным границам украинских Донецкой и Луганской областей. Здесь уже начинаются для нас проблемы.

Потому что заявления разных депутатов российской Думы, заявления главарей из этих группировок боевиков разнятся. И некоторые говорят, что будут ими сформированные границы, линия фронта. Кое-кто говорит, что это будут целые области.

В случае, если все же примут решение об определении (абсолютно ничтожном с юридической точки зрения) административных границ Донецкой и Луганской областей, тогда стоит рассчитывать на активизацию военных действий со стороны России.

И, очевидно, они будут пытаться отбить территории Донецкой и Луганской областей полностью. То есть, будет война, будут совершенно неоправданные потери украинской армии, украинских мирных жителей.

Потому что там много городов. А, как показывает практика, военные действия в городах практически никогда не заканчиваются малыми потерями. И большинство потерь и смертей – это мирные жители, которые никак не участвуют в таких провокациях, в войне. Этот вариант возможен. Тогда мы должны сосредотачивать усилия на обороне наших территорий и работать.

Вариант три: великая война

И третий вариант, это если у деда клямка совсем слетела, тогда это полномасштабное наступление на Украину. Он также вероятен, и я бы не исключал такой возможности.

Я уверен, что все смотрели выступление президента России Путина вчера вечером. Оно было пропитано ненавистью к Украине как государству. Это было повторение этой мантры о восстановлении Советского Союза, о желании сформировать Российскую империю во главе с Москвой и Путиным или его преемниками.

То есть с позиции Путина Украина как страна не заслуживает существования, и народа такого, как украинцы, также не существует. Есть только советский народ, который был сформирован и, по его мнению, нечестно исчез как определенный институт. Потому этот вариант также возможен и отбрасывать его не нужно.

На что рассчитывать сейчас и как понять, чем было это выступление Путина? То ли это был спланированный акт ненависти с целью создания хаоса и провокаций, то ли абсолютная потеря рационального мышления, впадение уже в такой пожилой маразм и потеря любого критического мышления, сказать трудно. Поэтому мы можем готовиться только ко всем вариантам и знать, что все они одинаково реалистичны.

Путин может захотеть расширить границы псевдообразований боевиков на Донбассе / Фото Getty Images

Три пути украинского наступления

В этих условиях единственное, что мы можем делать – это сосредотачиваться на трех направлениях деятельности.

Первый – это, безусловно, оборона. Мы знаем, что российские войска сосредоточены на многих направлениях: и с территории России, и с территории Беларуси, и в Приднестровье. Мы должны понимать, что нужно одновременно сохранять контроль над всем участком украино-российской и украино-белорусской границы.

Второй, конечно, – это украинский главный законодательный орган, Верховная Рада, должен работать сейчас над тем, чтобы формальные процессы урегулировать. То есть это, вероятно, отмена закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, это и обращение к международным правительствам, парламентам.

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И третий, конечно, это дипломатические усилия, прежде всего, президента Зеленского и МИД. Сейчас Украина, несмотря на огромный кризис и огромные проблемы, имеет окно возможностей для того, чтобы усилить наше присутствие на мировой карте, чтобы получить максимально выгодные условия сотрудничества с другими государствами и требовать жестких санкций против РФ.

В частности, должны работать с США. Ведь, как свидетельствуют санкции, введенные ими по результатам провозглашения "независимыми" псевдореспублик со стороны президента Путина, однозначно, что этого решения и этих санкций, если их можно так назвать, недостаточно. И мы должны давить на наших партнеров для того, чтобы они усиливали свою позицию.

Не отвергаем работу с Британией, хотя сейчас она меньше всего вопросов вызывает у Украины как международный союзник. Потому что очень сбалансированная, очень прямолинейная позиция, которая не прячется за дипломатическими кустами какими-нибудь и обтекаемыми фразами. Говорят обо всем так, как это есть.

Германия нас критично интересует, Франция и ЕС в принципе как организация. Поэтому нужно использовать это окно возможностей, продолжать диалог с европейцами об условиях вступления Украины в ЕС, НАТО. Обо всех этих процессах мы должны говорить и быть громче и активнее в 10 раз, чем это было раньше.

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Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы – под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление, он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!