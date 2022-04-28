Если Украина проиграет – мы будем следующие, – польский деятель
С первых дней полномасштабной войны соседняя Польша поддерживает Украину разными способами. Они понимают, что Россия на этом не остановится в случае победы.
Об этом в эфире 24 канала сказал польский ученый, общественный деятель Ришард Купидура. Он отметил, что тогда следующей целью Путина будет именно Польша.
Внимание Польша продлит срок выплаты помощи украинским беженцам
По его словам, в польском обществе в целом существует компромисс по поводу того, что помощь украинцам – это не просто помощь соседям.
Также это важно для нас, потому что если Украина проиграет эту войну, мы будем следующие,
– отметил Купидура.
Он подчеркнул, что это на каком-то подсознательном уровне проявляется у поляков.
"Поэтому здесь не до конца понятно, кто кого должен благодарить. Многие граждане Польши принимают украинских гостей – женщин и детей, – но помнят о том, что их мужчины защищают и их, в частности", – добавил польский деятель.
Польша стала полностью независима от российского газа
- Польша не только помогает украинским беженцам с выплатами, страна полностью отказалась от российского газа.
- Сперва Россия приостановила поставки газа в Польшу из-за ее отказа от расчета в рублях. Но Польша больше не собирается покупать газ у страны-агрессора никогда.
- За это "Газпром" приостановил поставки. Также от газа отрезали Болгарию.
- Более того, Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, пообещала, что страны, страдающие российским газовым шантажем, не останутся наедине.
- Теперь Польша больше не зависит от России в газовом плане.