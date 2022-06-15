Если Украине дадут необходимое оружие, то контрнаступление развернем до сентября, – генерал Марченко
Источник:Радио Свобода
Вся Украина ожидает оружия от партнеров, которое так необходимо для ВСУ. Враг имеет очень большое огневое преимущество, поэтому наши герои вынуждены лишь держать оборону под постоянными обстрелами.
Контрнаступление ВСУ – самый ожидаемый процесс для каждого украинца. Наша героическая армия способна на невозможное, но преимущество врага в огневой мощи – очень значимый фактор.
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Когда будет контрнаступление
Как сообщил генерал-майор Дмитрий Марченко, переход ВСУ в контрнаступление зависит от того, как быстро западные партнеры предоставят нам необеденное оружие. Если поставки пройдут в ближайшее время – в контрнаступление наши герои смогут уйти уже к концу лета.
Я как реалист. Возможно, моих сведений недостаточно, чтобы предсказать это. Но то, что это не закончится быстро – это факт. Но опять же: дадут нам все вооружение, которое нам нужно, контрнаступление, возможно, закончится к концу лета,
– сказал Марченко.
Также он добавил, что ВСУ из-за задержания предоставления оружия где-то теряют во времени и дают врагу обустроить позиции, но это не оказывает существенного влияния на общую ситуацию. Наши воины доказали, что способны на невозможное, о чем свидетельствует успешная оборона Николаева.
Скажу честно, я свято верил, что нас закроют в котел, и мы будем бороться там. Ну вот видите, у нас все получилось, – добавил генерал-майор ВСУ.
Кроме того, он отметил, чтобы какие-либо мирные договоренности с россиянами уже невозможны. Они прошли точку невозвращения, совершив против Украины и украинцев просто безумные преступления. Любому, кто мечтает о спокойствии и мире путем договоренностей с оккупантами, могут забыть о своих надеждах.
"Я хочу, чтобы мои дети жили в свободной стране. У нас возник шанс, которого не было за всю историю Украины. И нам просто нужно добить, у нас есть темп, у нас есть желание, просто дайте нам немного вооружения, и мы это сделаем", – заверил Марченко.
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