Если вы услышите слова о братстве – сразу проверьте боезапас

Если кто-то еще когда-нибудь будет рассказывать вам о великом братстве славянских народов, вспомните об этой ночи. Просто вспомните.

Если кто-то еще когда-нибудь будет рассказывать вам о великом братстве славянских народов, вспомните об этой ночи. Просто вспомните.

Вспомните о летящих ракетах, о кадыровской росгвардии в самолетах, о российских "освободителях" на наших улицах, о штурме наших городов "братскими подразделениями". О людях, сидящих в убежищах, о девочке, родившийся в подземке в Киеве…

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Просто вспомните

О защитниках, отдавших свои жизни за то, чтобы Украина не задохнулась в нежных объятиях Каина.

Если вы услышите слова о братстве – не верьте им. Лучше сразу проверьте боезапас. Братство до праха расстреляно Киеве, взорвано в Николаеве, сгорело в Василькове, Мелитополе, Умани, Харькове, Херсоне.

Российская власть, российские солдаты, российские граждане, поддержавшие агрессию против Украины – военные преступники. Путинский режим в чем-то хуже гитлеровского, его орда сейчас штурмует город, в котором началась история русских. Орда, называющая себя россиянами, орки, нацепившие на себя лик миротворцев, штурмуют мать городов русских – Киев.

Гитлер ненавидел чужаков, эти же убивают тех, кого называют братьями. Помните об этом, сограждане.

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Российский режим должен закончиться в Гааге

Нынешний российский режим должен закончиться в Гааге. Люди, принимавшие участие в этой позорной войне, должны понести ответственность перед человечеством и перед народом Украины.

И обязательно понесут.

Украина выстоит. Мы выстоим. Мир выстоит.

Смерть российским оккупантам! Слава Украине!

Функция "владимирпутин": Россия обречена на инклюзивность – смотрите видео

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!