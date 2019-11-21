Если бы люди не вышли на Майдан, Украина потеряла бы независимость, – эксперт

О причинах и последствиях Евромайдана и реванше пророссийских сил – в блиц-интервью с экспертом по вопросам конституционного права Юлией Кириченко.

О Майдане, революции, реальности угрозы реванша и разнице между Украиной в 2013 и 2019 годах 24 каналу по случаю Дня Достоинства и Свободы рассказала сопредседатель совета коалиции Реанимационного пакета реформ Юлия Кириченко.

Обратите внимание: Следствие по делам Майдана приостанавливается

Что известно о Дне Достоинства и Свободы?21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы. Именно тогда в стране начались две великие революции. 21 ноября 2013 года начался Евромайдан, а 22 ноября 2004 года – Оранжевая революция.



До президентства Виктора Януковича 22 ноября украинцы отмечали День Свободы. Но президент-беглец этот праздник отменил. Вернул его пятый президент Петр Порошенко, который своим указом от 13 ноября 2014 года ввел в Украине День Достоинства и Свободы.

До сих пор существует спекулятивная мысль, что украинцы не вышли бы на Евромайдан, если бы знали, что он завершится аннексией Крыма и войной на Донбассе. Можно ли считать Крым и Донбасс прямым следствием Евромайдана?

Надо осознавать, что люди выходили против политики власти, которая не совпадала с тем, что эта же власть говорила. Власть вводила в заблуждение людей. В первую очередь, это касалось внешней политики Украины. Студенты, вышли на акцию протеста вышли против того, что власть вводила в заблуждение все общество. Власти уверяли, что мы движемся в сторону евроинтеграции, хотя на самом деле происходили процессы приближения к Российской Федерации и, как мы потом увидели, даже государственная измена.

Аннексия Крыма, поддержка сепаратистов, война на Донбассе – это план нашего соседа-агрессора. Россия тогда использовала политиков в своих интересах, использовал очень удачно. Увидев, что из-за политиков не удается изменить Украину и сделать ее несуверенным государством, они перешли к агрессивным действиям. Но на Майдан тогда народ вышел не против этого. Народ вышел против власти, которая не учитывала позицию своих избирателей.

Через шесть лет мы уже можем оценивать последствия, к которым привели те события?

Моя позиция такова: если бы люди тогда не вышли на Майдан, мы сегодня не имели бы независимой Украины.

То есть?

На тот момент президент, имел серьезную силу, который в 2010 году смог неконституционным способом изменить конституционный строй, был готов идти на сближение с Российской Федерацией. Если бы он на это пошел – мы бы получили неконституционный закон о референдуме, который бы позволил провести что-то вроде псевдореферендума в Крыму, где стояли бы вопросы изменения Конституции и, соответственно, потери независимости.

В течение нашей новейшей истории украинцев на Майдане постоянно собирает угроза потери государственности. Сейчас такая угроза существует. Насколько сейчас вероятно, что произойдет что-то, вроде Евромайдана?

Если сравнивать 2013 и 2019 годы – мы увидим разную Украину. Сейчас уже многие украинцы поняли, каково истинное лицо Российской Федерации. В 2013 году даже эксперты не предполагали, что может так нагло вести себя по отношению к нам, применяя и агрессию, и боевые действия. Ситуация серьезно отличается. Кроме того, сейчас у нас уже фактически есть армия.

Чувствую ли я, что сейчас может быть Майдан? Сложно сказать. Думаю, сегодняшняя власть, которая имеет всю полноту власти, не сможет не учитывать позицию украинской нации. Поэтому она не сможет откровенно пойти на потерю независимости.

Разговоры о том, что сейчас состоялся реванш, Вы воспринимаете как реальную угрозу?

Я воспринимаю как реальную угрозу то, что Российская Федерация использует любые выборы, чтобы усилить российское влияние на украинскую политику. Удалось им это на этих выборах? Я не вижу засилье пророссийских сил. Есть много новых сил. Есть ли там люди, которые имеют пророссийский интерес? Скорее всего, есть. Но сложно сказать, насколько мощным является их влияние на всю нашу политику.