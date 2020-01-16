Если даже правда, то там скандального ничего нет, – Евгения Кравчук о "пленках Гончарука"

О законности "пленок Гончарука", отставке Алены Бабак и новом кандидате на должность министра развития общин и территорий Украины – в эфире 24 канала рассказали заместитель фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук и член наблюдательного совета НАБУ, адвокат Татьяна Козаченко.

О "пленках Гончарука"

Евгения Кравчук: Сегодня мы фактически больше обсуждали законопроекты. Поэтому, мне кажется, весь это "скандал" уже сошел на нет. Сначала надо понять, они (записи – 24 канал) аутентичные или нет– никто этого не подтвердил. В принципе, любой специалист аудиовизуальных средств массовой информации может подтвердить, что это очень похоже на монтаж. Там вырезаны определенные куски.



Евгения Кравчук

Если даже записи правдивы, то там скандального ничего нет. Я могу себе представить, если бы какие-то записи с высшими должностными лицами появились пять лет назад, в которых говорят о миллиардах и миллионах откатов. А здесь, с кем министру обсуждать экономику, как не с представителями Нацбанка или Министерства финансов.

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Здесь могут быть как внутренние факторы, такие вот "старые элиты", так и внешние. Однако любые силы, которые не заинтересованы в слаженной команде – также вероятно. Возникает вопрос, каким образом это произошло (прослушивание, – 24 канал). Я надеюсь, что правоохранительные органы дадут на это ответ.

Что известно о скандальных записи?

15 января в сети опубликовали запись разговора, вероятно, премьер-министра Алексея Гончарука с представителем НБУ или Министерства финансов. На обнародованной записи они якобы придумывали объяснения для президента Зеленского о причинах укрепления курса гривны. При этом во время разговора "Гончарук" сказал, что у Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов". Сразу уточнил, что "примитивное" – значит "простое". Запись спровоцировала скандал.

О законности записи разговора

Татьяна Козаченко: Украинское общество все время становится свидетелем скандалов с пленками. Кто на это имеет право и кто этим пользуется – это вопросы разные. Кто имеет право? Имеют право это делать правоохранительные органы – СБУ, также такие полномочия есть у ГБР и НАБУ, но это надо им технически имплементировать. Здесь могло быть не только прослушивание, а кто-то мог из присутствующих на совещании записывать на телефон разговор, а затем передать эту информацию.



Татьяна Козаченко Если было незаконное прослушивание – это недопустимо ... Любое прослушивание возможно только в рамках уголовных производств по разрешению суда. К теме: В сеть слили неоднозначный разговор Гончарука с руководством НБУ и главой Минфина Нужно просматривать не только содержание этих пленок, а понимать, почему они появились, потому что очень часто это используется для того, чтобы прикрыть какие-то очень яркие информационные события в Украине или кого-то дискредитировать. Что интересно, сколько у нас было скандалов, но в ни в каком-либо скандале, к сожалению, государственные органы Украины так и не установили подлинность каких-либо пленок и никто не понес ответственности. Что известно о скандале с отставкой Гончарука?

Одним из первых опубликовал видео с "пленками Гончарука" в Фейсбуке Александр Дубинский, его называют нардепом из "группы Коломойского". Именно он и нардеп Максим Бужанский последнее время критикуют Кабмин в соцсетях. Сразу же после публикации записи появилась информация, что Гончарук якобы таки написал заявление об отставке. Но в Кабмине это опровергли. А уже сегодня утром премьер записал видеообращение, где иронизировал над этими записями. Об отставке Алены Бабак Евгения Кравчук: Есть информация, которую получили народные депутаты о том, что госпожа Алена действительно написала заявление (об увольнении – 24 канал) "по собственному желанию". Завтра, 17 января, профильный комитет по вопросам государственной власти и градостроительства рассмотрит это представление и новую кандидатуру министра развития общин и территорий Украины. Кандидатом является Денис Шмыгаль – глава Ивано-Франковской областной государственной администрации.



Денис Шмыгаль

Кто такой Денис Шмыгаль?

43-летний Денис Шмыгаль родился и учился во Львове. Он закончил Львовский политех и стал кандидатом экономических наук. Защитил диссертацию по региональной экономике и размещению производительных сил. Кроме того, он учился и стажировался в Германии.



В 2000 годах занимался бизнесом. С 2009 года работал в областной государственной администрации руководителем департамента экономики, инвестиций, промышленности и торговли. После 2014 года несколько лет работал заместителем областного управления Фискальной службы. Впоследствии стал вице-президентом компании "Львовхолод" – сети магазинов "Рукавичка". В января 2018 года он стал директором крупнейшего в регионе производителя электроэнергии – Бурштынской ТЭС. Предприятие принадлежит холдингу Рината Ахметова.