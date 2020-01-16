Якщо навіть правда, то там скандального нічого немає, – Євгенія Кравчук про "плівки Гончарука"

Про законність "плівок Гончарука", відставку Альони Бабак та нового кандидата на посаду міністра розвитку громад та територій України – в ефірі 24 каналу розповіли заступниця фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук та членкиня наглядової ради НАБУ, адвокатка Тетяна Козаченко.

Про "плівки Гончарука"

Євгенія Кравчук: Сьогодні ми, фактично, більше обговорювали законопроєкти. Тому, мені здається, весь цей "скандал" вже зійшов нанівець. Спочатку треба зрозуміти, чи вони (записи, – 24 канал) автентичні – ніхто цього не підтвердив. В принципі, будь-який фахівець аудіовізуальних засобів масової інформації може підтвердити, що це дуже схоже на монтаж. Там вирізані певні шматки.



Євгенія Кравчук

Якщо навіть записи правдиві, то там скандального нічого немає. Я можу собі уявити, якби якісь записи з вищими посадовими особами з'явилися п'ять років тому, в яких говорять про мільярди і мільйони відкатів. А тут, з ким міністру обговорювати економіку, як не з представниками Нацбанку чи Міністерства фінансів.

Читайте також: Вистріл в холосту: що довів злив аудіозапису з наради Гончарука

Тут можуть як внутрішні чинники, такі от "старі еліти", так і зовнішні. Однак будь-які сили, які не зацікавлені в злагодженій команді – також ймовірно. Виникає запитання, яким чином це відбулось (прослуховування, –24 канал). Я сподіваюсь, що правоохоронні органи дадуть на це відповідь.

Що відомо про скандальні записи?15 січня у мережі опублікували запис розмови, ймовірно, прем'єр-міністра Олексія Гончарука з представником НБУ чи Міністерства фінансів. В оприлюдненому записі вони нібито придумували пояснення для президента Зеленського про причини зміцнення курсу гривні. При цьому під час розмови "Гончарук" сказав, що у Зеленського "дуже примітивне розуміння економічних процесів". Одразу уточнив, що "примітивне" – означає "просте". Запис спровокував скандал.

Про законність запису розмови

Тетяна Козаченко: Українське суспільство весь час стає свідком скандалів про плівки. Хто на це має право і хто цим користується – це питання різні. Хто має право? Має право це робити правоохоронні органи – СБУ, також такі повноваження мають ДБР та НАБУ, але це треба їм технічно імплементувати. Тут могло бути не лише прослуховування, а хтось міг із присутніх на нараді записувати на телефон розмову, а потім передати цю інформацію.

Тетяна Козаченко Якщо було незаконне прослуховування – це не припустимо... Будь-яке прослуховування можливе лише у рамках кримінальних проваджень за дозволом суду. До теми: У мережу злили неоднозначну розмову Гончарука з керівництвом НБУ і главою Мінфіну Потрібно переглядати не лише зміст цих плівок, а розуміти, чому вони з'явились, бо дуже часто це використовується для того, щоб прикрити якісь дуже яскраві інформаційні події в Україні або когось дискредитувати. Що цікаво, скільки в нас було скандалів, але в жодному скандалі, на жаль, державні органи України так і не встановили автентичність будь-яких плівок, так і ніхто не поніс відповідальності. Що відомо про скандал з відставкою Гончарука?Одним із перших опублікував відео з "плівками Гончарука" у фейсбуці Олександр Дубінський, його називають нардепом із "групи Коломойського". Саме він та нардеп Максим Бужанський останнім часом критикують Кабмін у соцмережах. Одразу ж після публікації запису з'явилась інформація, що Гончарук нібито таки написав заяву про відставку. Але в Кабміні це спростували. А вже сьогодні зранку прем'єр записав відеозвернення, де покепкував щодо цих записів.

Про відставку Альони Бабак

Євгенія Кравчук: Є інформація, яку отримали народні депутати про те, що пані Альона дійсно написала заяву (на звільнення, – 24 канал) "за власним бажанням". Завтра, 17 січня, профільний комітет з питань державної влади та містобудування розгляне це подання та нову кандидатуру міністра розвитку громад та територій України. Кандидатом є Денис Шмигаль – голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації.



Денис Шмигаль

Хто такий Денис Шмигаль?43-річний Денис Шмигаль народився та вчився у Львові. Він закінчив Львівську політехніку та став кандидатом економічних наук. Захистив дисертацію з регіональної економіки та розміщення продуктивних сил. Крім того, він навчався і стажувався у Німеччині.



У 2000 роках займався бізнесом. Від 2009 року працював у Львівській обласній державній адміністрації керівником департаменту економіки, інвестицій, промисловості та торгівлі. Після 2014 року кілька років працював заступником обласного управління Фіскальної служби. Згодом став віцепрезидентом компанії "Львівхолод" – мережі магазинів "Рукавичка". У січні 2018 року він став директором найбільшого у регіоні виробника електроенергії – Бурштинської ТЕС. Підприємство належить холдингу Ріната Ахметова.