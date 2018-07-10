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22:57, 6 июля
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Если Эммануэль Макрон таки поедет в Россию, ему надо четко признать Россию агрессором, – эксперт

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Россия купила Мундиаль – это убеждение британские журналисты-расследователи доказывали в своем фильме, продемонстрированном сегодня в Брюсселе. Там в частности говорится о коррупции в ФИФА, которая разрешила проведение чемпионата мира по футболу в стране, которая развязала войну и ведет вооруженную агрессию против Украины.

А тем временем президент Франции таки посетит полуфинальный матч чемпионата мира. И это тогда, коде когда немало мировых чиновников объявили бойкот Мундиаля. Так, футболисты сборной Франции радуются победе над Уругваем и выходом в полуфинал Чемпионата мира.

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Поездка Макрона в Россию не совпадает с бойкотом Мундиаля в Европарламенте. 46 депутатов еще накануне чемпионата подписали письмо с призывом не посещать футбол из-за скандала с отравлением Скрипалей, действий Москвы на украинском Донбассе и в Сирии.

Ехать в Россию отказались представители Великобритании, Швеции, Дании, Японии, Исландии, Польши, Австралии. Политика Мануэля Макрона тоже была антироссийской, но теперь Франция вышла в полуфинал Мундиаля.

Политики знают, что большинству граждан Франции нравится футбол. И людей не так уж и интересуют международные проблемы. В своем большинстве власть не поддерживает Путина, но при таком ажиотаже они пытаются разграничить политику и спорт,
– заявил президент Центра исследования политических решений в Франции Николя Тензер.

Николя Тензер протяжении двух лет протестовал против решения ФИФА проводить Мундиаль в России. Если же французский президент таки решился ехать в Санкт-Петербург, ему следует четко высказать свою позицию.

Если же Эммануэль Макрон таки поедет в Россию, ему надо четко признать Россию агрессором и четко выразить свое мнение о преступлениях России. Но согласно пресс-релизу, который мы получили накануне, там не предполагалось никаких встреч с первыми людьми России. Это неофициальный визит и, скорее всего, Макрон после просмотра матча сразу вернется к Франции,
– рассказал Николя Тензер.

Сборная Франции, к слову, будет играть против команды Бельгии. Ее король Филипп вместе с сыновьями уже посетил матч сборной против Туниса в Москве. А король Испании Филипп VI присутствовал на трибунах стадиона Лужники, когда Россия выбила его команду из Мундиаля в 1\8 финала . И даже если визиты европейских политиков и неофициальные, России этот футбольный ажиотаж явно на пользу.

Как прокомментировал эксперт Майдана иностранных дел Богдан Яременко, "Россия может активизироваться и на фронте, если будет считать, что ей удалось что-то в пиар-плане, и ее позиции усилились. Так что все это может быть и к этому нужно было готовиться, у нас было 4 года и украинская власть позорно тянула, и упустила очередную возможность".

Автор: Елена Кук
Теги: Новости Украины Новости России Чемпионат мира по футболу - 2018 Эммануэль Макрон Новости Франции
Источник: 24 канал
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