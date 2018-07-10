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Якщо Еммануель Макрон таки поїде до Росії, йому треба чітко визнати Росію агресором, – експерт

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Росія купила Мундіаль – це переконання британські журналісти-розслідувачі доводили у своєму фільмі, продемонстрованому сьогодні у Брюсселі. Там зокрема йдеться про корупцію у ФІФА, що дозволила проведення чемпіонату світу з футболу в країні, що розв’язала війну й веде збройну агресію проти України.

А тим часом президент Франції таки відвідає півфінальний матч чемпіонату світу. І це тоді, коді коли чимало світових високопосадовців оголосили Мундіалю бойкот. Так футболісти збірної Франції радіють перемозі над Уругваєм і виходом у півфінал Чемпіонату світу.

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Поїздка Макрона до Росії не збігається з бойкотом Мундіалю у Європарламенті. 46 депутатів ще напередодні чемпіонату підписали лист із закликом не відвідувати футбол через скандал з отруєнням Скрипалів, дії Москви на українському Донбасі та в Сирії.

Їхати до Росії відмовилися представники Великої Британії, Швеції, Данії, Японії, Ісландії, Польщі, Австралії. Політика Мануеля Макрона теж була антиросійською, але ж тепер Франція вийшла у півфінал Мундіалю.

Політики знають, що більшості громадян Франції подобається футбол. І людей не так вже й цікавлять міжнародні проблеми. У своїй більшості влада не підтримує Путіна, але при такому ажіотажі вони намагаються розмежувати політику від спорту,
– заявив президент Центру дослідження політичних рішень у Франції Ніколя Тензер.

Ніколя Тензер впродовж двох років протестував проти рішення ФІФА проводити Мундіаль в Росії. Якщо ж французький президент таки наважився їхати в Санкт-Петербург йому слід чітко висловити свою позицію.

Якщо ж Еммануель Макрон таки поїде до Росії, йому треба чітко визнати Росію агресором і чітко висловити свою думку про злочини Росії. Але згідно з прес-релізом, який ми отримали напередодні, там не передбачалось жодних зустрічей з першими людьми Росії. Це неофіційний візит і швидше за все, Макрон після перегляду матчу одразу повернеться до Франції,
– розповів Ніколя Тензер.

Збірна Франції, до слова, гратиме проти команди Бельгії. Її король Філіп разом із синами вже відвідав матч збірної проти Тунісу у Москві. А король Іспанії Філіп 6-й був присутній на трибунах стадіону Лужники, коли Росія вибила його команду з Мундіалю в 1\8 фіналу . Та навіть, якщо відвідини європейськими політиками й неофіційні, Росії цей футбольний ажіотаж явно на користь.

Як прокоментував експерт Майдану закордонних справ Богдан Яременко, "Росія може активізуватись і на фронті, якщо буде вважати, що їй вдалось щось у піар-плані, і її позиції посилились. Так все це може бути і до цього слід було готуватись, в нас було 4 роки і українська влада ганебно зволікала і згаяла чергову можливість".

Автор: Олена Кук
Теги: Новини України Новини Росії Чемпіонат світу з футболу - 2018 Еммануель Макрон Новини Франції
Джерело: 24 канал
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