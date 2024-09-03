Про це повідомив начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич. При цьому він зазначив, що наразі ситуація складна, ворог має значну перевагу на цьому напрямку.

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Якщо нічого не зміниться, після Покровська росіяни підуть на Слов'янськ і Краматорськ. У 2014 році вони перебували у "м'якій окупації". Цього разу вона не буде такою м'якою,

— сказав Кротевич.

Військовий водночас наголосив, що втрата Покровська не повинна означати втрату України чи навіть Донбасу.

Ворог використовує своїх солдат як наживку

"Перевага росіян у живій силі тут величезна. Окупанти висилають невеликі підрозділи з 2 – 4 солдатів і поки ми бігаємо за чотирма хлопцями, вони просуваються в іншому місці. Тактика самогубна, але ефективна", – додав Кротевич.

Військовий зазначив, що Росія може собі це дозволити, адже у країни-агресора 120 мільйонів людей.

Водночас, за словами Кротевича, окупаційна армія зазнає більших втрат, ніж ЗСУ, але все одно продовжує відправляти своїх людей на Покровський напрямок.

"У Курську вони кидають артилерію і бригади, щоб утримати позиції", — пояснив Кротевич.

Важливо. 2 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив про сповільнення наступу російських військ на Донбасі.