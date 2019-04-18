Если станет президентом: пойдет ли Зеленский в отставку, если Коломойского поймают на коррупции

Кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в прямом эфире в программе "Право на власть" на телеканале "1+1" спросили: будучи вероятным президентом, уйдет ли он в отставку, если в коррупции заметят сейчас его партнера Игоря Коломойского.

Такой вопрос ему задал главный редактор "РБК Украина" Сергей Щербина.

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Щербина: Мы с вами говорили о ситуации, в которую попал Петр Алексеевич Порошенко со Свинаручком-Гладковским. Вы сказали: если Гладковский партнер, то Порошенко должен уйти в отставку. И вообще ему лучше уйти из политики. В то же время вы говорите о том, что ваш партнер по бизнесу Игорь Коломойский. Скажите, если Игорь Коломойский будет замечен либо журналистами, либо силовиками в использовании определенных коррупционных схем при вашем президентстве. Вы уйдете в отставку или нет?

Зеленский: Если Игорь Коломойский будет замечен?

Щербина: Замечен в использовании любых коррупционных или других незаконных схем.

Зеленский: Если эти коррупция и коррупционные схемы будут со мной связаны, и я на этом, не дай Бог (но этого никогда не будет), буду зарабатывать, как то, что происходило с господином Свинарчуком и с господином Порошенко. Они партнеры. Тут же в чем дело. Они обокрали нашу армию.

Щербина: Так, а вы с Коломойским партнеры.

Зеленский: Подождите, подождите. Мы говорим о телевизионном партнерстве? Мы сейчас о чем говорим? Телевизионное партнерство или на жизнях людей зарабатывать деньги?

Щербина: О бизнес-партнерстве.

Зеленский: Смотрите, если я когда-нибудь в жизни нарушу закон, я пойду сам. Мне для этого "приветы" не нужны.

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Щербина: То есть за Игоря Коломойского вы страдать не будете?

Зеленский: (Смеется) Я вообще страдаю только за свою семью, честно говоря. Думаю о своей семье, а сейчас иду на этот шаг и думаю об Украине.

Щербина: Все же, я хотел бы вернуться и услышать конкретный ответ. Скажите, правильно ли я понимаю: если произойдет то, что произойдет (если это произойдет) и Коломойский будет замечен в определенной схеме, вы в отставку не уйдете?

Зеленский: Нет, секундочку. Если Коломойский будет замечен и любой, почему именно Коломойский, ну ладно...

Щербина: Я о ваших партнерах сейчас.

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Зеленский: Подождите. Я выхожу из бизнеса. Во-первых. Я выхожу из Студии "Квартал 95". Я не буду выходить пять лет, как кто-то из какой-то фабрики. Поэтому я фактически перестаю быть партнером – внимание – то есть я уже не партнер? Нет ко мне вопросов?

Щербина: Так и Гладковский не партнер Порошенко много лет. Они разошлись по бизнесу.

Далее Зеленский озвучил несколько слов по антиагитации в отношении Порошенко и его остановила ведущая.



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