ЕСПЧ заслушает дело против России по Донбассу: известна дата

Появилась дата, когда состоится слушание по делу Украины и Нидерландов против России. Речь идет об агрессии государства-оккупанта на Донбассе.

ЕСПЧ заслушает дело 24 ноября 2021 года. Дату юридического процесса анонсировали на сайте юстиции.

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"Заседание Большой Палаты ЕСПЧ по делу Украина и Нидерланды против России (nos. 8019/16, 43800/14 и 28525/20) назначили на 24 ноября 2021 года", – говорится в заявлении.

О каком деле говорится

Соответствующие дела касаются событий на востоке Украины. В частности говорится о крушении рейса МН17 "Малазийских авиалиний".

Коротко о деле Украины против России

В июле 2020 года Нидерланды подали иск в ЕСПЧ против России из-за ее роли в крушении МН17.

Так страна захотела поддержать некоторые жалобы родных погибших, которые обратились в суд.

ЕСПЧ в ноябре того же года решил присоединить к делу Украины против России по Донбассу еще 2 кейса. Один из них касается сбитого авиалайнера МН17.