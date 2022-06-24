Есть 3 основных момента, – Форсюк назвала самые большие привилегии кандидатства Украины в ЕС

Европейский совет 23 июня предоставил Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе. Это еще не означает, что нашу страну приняли в ЕС, но этот процесс уже начался.

Преимущества евроинтеграции и кандидатства в ЕС

Однако именно кандидатство в ЕС предоставляет Украине имиджевые, финансовые и гуманитарные преимущества. Об этом 24 каналу сказала Наталья Форсюк – директор Правительственного офиса европейской и евроатлантической интеграции. Она назвала три ключевых момента.

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В частности, как она отметила, устав кандидата – это политическое закрепление нашего европейского будущего на юридическом уровне. В то время как раньше это даже не было обещанием и такая возможность не была закреплена на бумаге.

При выполнении всех бюрократических процедур и условий Украина приобретает членство в ЕС,

– отметила Форсюк.

Кроме этого, наша геополитическая позиция на европейском континенте совсем другая. Она уверена, что это приведет к более сильной позиции в мирных переговорах.

И в третьих, для каждой страны, приобретающей статус кандидата, открывается доступ к структурным фондам ЕС – это финансовый инструмент, который доступен только странам-кандидатам. Другие государства не имеют к нему доступа, даже если есть соглашение об ассоциации.

Кандидатство Украины в ЕС: что дальше

Украина 23 июня получила статус кандидата на членство в Европейском Союзе.

Теперь ждут от Верховной Рады одобрения евроинтеграционных законов. Ими будут заниматься в приоритетном порядке. Поэтому теперь нашего государства ожидает ряд реформ.

Урсула фон дер Ляен отметила, что Украине уже удалось ввести около 70% европейских правил, норм и стандартов. Впрочем, ее ожидает еще много работы, связанной с верховенством права, деолигархизацией, а также борьбой с коррупцией.

Когда Украина может стать членом ЕС

Конкретных сроков выполнения реформ и вступления в ЕС нет. Во всех странах это происходило по-разному. К примеру, Словакия стала членом ЕС через 5 лет после получения кандидатства, Финляндия – через 2 года, а Турция уже 23 года не может завершить реформы.

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