Переваги євроінтеграції й кандидатства в ЄС

Однак саме кандидатство в ЄС надає Україні іміджеві, фінансові та гуманітарні переваги. Про це 24 каналу сказала Наталія Форсюк – директорка Урядового офісу європейської та євроатлантичної інтеграції. Вона назвала три ключові моменти.

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Зокрема, як вона наголосила, статут кандидата – це політичне закріплення нашого європейського майбутнього на юридичному рівні. Тоді як раніше це навіть не була обіцянкою і така можливість не була закріплена на папері.

За виконання усіх бюрократичних процедур та умов, Україна набуває членство в ЄС,

– зазначила Форсюк.

Крім цього, наша геополітична позиція на європейському континенті є зовсім іншою. Вона впевнена, що це призведе до значно сильнішої позиції у мирних переговорах.

Й по третє, для кожної країни, яка набуває статусу кандидата, відкривається доступ до струкрних фондів ЄС – це фінансовий інструмент, який доступний тільки країнам-кандидатам. Інші держави не мають до нього доступу, навіть якщо є угода про асоціацію.

Кандидатство України в ЄС: що далі

Україна 23 червня отримала статус кандидата на членство в Європейському Союзі.

Тепер очікують від Верховної Ради схвалення євроінтеграційних законів. Ними займатимуться у пріоритетному порядку. Тож тепер на нашу державу очікує низка реформ.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Україні вже вдалось запровадити близько 70% європейських правил, норм і стандартів. Утім, на неї очікує ще багато роботи, пов'язаної з верховенством права, деолігархізацією, а такою боротьбою з корупцією.

Коли Україна може стати членом ЄС

Конкретних термінів щодо виконання реформ та вступу в ЄС немає. В усіх країн це відбувалося по-різному. Наприклад, Словаччина стала членом ЄС через 5 років після отримання кандидатства, Фінляндія – через 2 роки, а Туреччина вже 23 роки не може завершити реформи.

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