Есть 3 задачи, – аналитик сказал, при каких условиях "Рамштайн-3" будет успешным для Украины

В Брюсселе 15 июня состоится встреча Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн-3". Если во время нее будет решено несколько основных задач, это будет успешным показателем украинской стороны.

Об этом 24 каналу рассказал аналитик, эксперт Украинского института будущего Игорь Тишкевич. Он отметил, что не ожидает от "Рамштайн-3" большого прорыва или какого-нибудь провала.

Резников надеется, что Украина получит тяжелое оружие по итогам "Рамштайн-3"

При каких условиях "Рамштайн-3" будет успешным

По словам Тишкевича, сейчас для Украины очень важен вопрос артиллерии и противокорабельных ракетных систем.

Игорь Тишкевич Аналитик, эксперт Украинского института будущего Частично они уже есть, что было фантастикой еще 3 месяца назад. Соответственно, для Украины очень важно выйти на нормальный график поставок, ведь то, что нам передали – здесь есть потери.

Поэтому Украине важно компенсировать потери на фронте и увеличить количество вооружения.

Как отметил Тишкевич, вторая часть – это боеприпасы. Третья – разблокировка для Украины возможности покупать оружие у западных партнеров. По крайней мере, на европейском рынке.

Больше этой встречи я не ожидаю. Если из этих 3 задач будет решено по крайней мере 2, это будет успешный саммит для Украины,

– добавил аналитик.

Встреча "Рамштайн-3": что известно

Министр обороны США Ллойд Остин анонсировал встречу "Рамштайн-3" в Брюсселе. На нем соберутся главы министерств обороны стран НАТО. Одним из важнейших вопросов будет война России против Украины.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провели переговоры с госпожой послом США Бриджит Бринк. Стороны обсудили подготовку к встрече в формате "Раммштайн".

В США заявили, что от встречи в формате "Рамштайн" ожидают новые поставки оружия для Украины. Чиновник из Министерства обороны страны подчеркнул, что пока не будет разглашать информацию о том, какие страны после Рамштайн-3 согласятся поставлять вооружение. Однако США вроде бы активно сотрудничают для предоставления средств на ВСУ.

Аналитик сказал, при каких условиях "Рамштайн-3" будет успешным для Украины: смотрите видео