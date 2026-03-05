Есть беспокойство из-за сигналов от США, –Зеленский об оружии для Украины и Иране

Украина обеспокоена сигналами от США относительно дальнейшей помощи для защиты от российских атак. Речь идет, в частности, о дополнительных системах ПВО, в которых Вашингтон нуждается в конфликте против Ирана.

Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в ответ на вопрос о беспокойстве в связи с последствиями войны на Ближнем Востоке в интервью Rai Italia.

Смотрите также Не сбросить режим: обозреватель из Израиля назвал реальную цель США в конфликте с Ираном

Прекратится ли помощь США?

Президент констатировал, что Иран длительное время передавал России вооружение для осуществления атак на Украину, однако сейчас это беспокойство несколько уменьшилось, поскольку в текущей ситуации Тегеран вряд ли будет поддерживать Москву.

Несмотря на это, когда-то Россия получила от Ирана лицензии, которые позволяют создавать их ракеты и беспилотники самостоятельно. В то же время есть неутешительные официальные и неофициальные сигналы от американской стороны о поддержке в дальнейшем.

Есть беспокойство из-за сигналов от Соединенных Штатов Америки, публичные и непубличные, которые говорят о продолжении этой военной операции, и в связи с этим они будут рассчитывать на дополнительные системы ПВО для себя и союзников,

– написал он.

По его мнению, в случае затяжной войны США могут уменьшить поставки систем ПВО и ракет к ним. По словам Владимира Зеленского, они будут смотреть на возможности производств ракет-перехватчиков РАС-2, РАС-3.

Какие последствия может иметь для Украины эскалация на Ближнем Востоке?