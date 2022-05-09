Есть большие шансы, что людей спасут, – Гайдай про обрушившийся дом в Шипилово
В результате недавних обстрелов российских оккупантов, обрушился дом в Шипилово – там прятались люди, которые могли уцелеть.
Есть большие шансы, что их спасут. Об этом 24 каналу рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Внимание Эвакуации с Луганщины сегодня не будет, потому что оккупанты обстреливают "дорогу жизни", – Гайдай
Однако сейчас 11 человек, скрывавшихся в подвале в Шипилово, не выходят на связь. По состоянию на 15 часов 9 мая ситуация, к сожалению, не изменилась.
Но есть много шансов, что люди спаслись, потому что их дом был уничтожен в результате попадания артиллерийского снаряда в то время, когда они были в подвале.
– заверил Гайдай.
То есть даже после того, как рухнул дом – воздух у них остался. Так что шансы, что людей спасут – большие.
"Пока идет "зачистка", продолжаются обстрелы, поэтому туда не может подъехать бригада ГСЧС. Однако как только все успокоится, людей достанут из-под завалов", – добавил он.
Какая ситуация в Луганской области
- Украинские власти прилагают все усилия, чтобы эвакуировать мирное население из "горячих" точек, в частности, Луганщины. Впрочем, сегодня провести эвакуацию невозможно, поскольку российские оккупанты обстреливают "дорогу жизни" – трассу Лисичанск – Бахмут.
- Кроме этого, 8 мая оккупанты 24 раза ударили по населению Луганщины.
- В Северодонецке погибла женщина. В Белогоровке – 2 закарпатских волонтера.
- Враг продолжает уничтожать промышленность и объекты критической инфраструктуры. Вечером третий раз снарядами попали в нефтеперерабатывающий завод.
- В течение дня россияне разрушили еще функционировавшие мощности Попаснянского водоканала. Вообще, сейчас никак невозможно восстановить инфраструктуру, добавил Гайдай. Пока это просто нереально, на это нужно несколько месяцев в мирное время. Так что миллион людей остался без воды, однако люди будут обеспечены питьевой водой.
- Более того, при поддержке авиации и артиллерии основные усилия враг сосредоточил на попытке взять под контроль Рубежное.
- Впрочем, на территории Луганской и Донецкой областей успешно отбиты 6 атак россиян, уничтожены 20 танков, одна артиллерийская система, 28 единиц боевой бронированной техники, один специальный бронированный автомобиль и пять единиц автомобильной техники.