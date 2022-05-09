Есть большие шансы, что людей спасут, – Гайдай про обрушившийся дом в Шипилово

В результате недавних обстрелов российских оккупантов, обрушился дом в Шипилово – там прятались люди, которые могли уцелеть.

Есть большие шансы, что их спасут. Об этом 24 каналу рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Внимание Эвакуации с Луганщины сегодня не будет, потому что оккупанты обстреливают "дорогу жизни", – Гайдай

Однако сейчас 11 человек, скрывавшихся в подвале в Шипилово, не выходят на связь. По состоянию на 15 часов 9 мая ситуация, к сожалению, не изменилась.

Но есть много шансов, что люди спаслись, потому что их дом был уничтожен в результате попадания артиллерийского снаряда в то время, когда они были в подвале.

– заверил Гайдай.

То есть даже после того, как рухнул дом – воздух у них остался. Так что шансы, что людей спасут – большие.

"Пока идет "зачистка", продолжаются обстрелы, поэтому туда не может подъехать бригада ГСЧС. Однако как только все успокоится, людей достанут из-под завалов", – добавил он.

Какая ситуация в Луганской области