Есть большие шансы, что людей спасут, – Гайдай о заваленном доме в Шипилово

В результате недавних обстрелов российских оккупантов, завалился дом в Шипилово – там скрывались люди, которые могли уцелеть.

Есть большие шансы, что их спасут. Об этом 24 каналу рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Внимание Эвакуации из Луганщины сегодня не будет, потому что оккупанты обстреливают "путь жизни", – Гайдай

Однако сейчас 11 человек, скрывавшихся в подвале в Шипилово, не выходят на связь. По состоянию на 15 часов 9 мая ситуация, к сожалению, не изменилась.

Но есть много шансов, что люди спаслись, потому что их дом был уничтожен в результате попадания артиллерийского снаряда в то время, когда они были в подвале,

– заверил Гайдай.

То есть даже после того, как обрушился дом – воздух у них остался. Так что шансы, что людей спасут – велики.

"Пока идет "зачистка", продолжаются обстрелы, поэтому туда не может подъехать бригада ГСЧС. Однако, как только все успокоится, людей достанут из-под завалов", – добавил он.

К нам пришло подкрепление, – Гайдай об отходе от Попасной: смотрите видео

Какая ситуация в Луганской области