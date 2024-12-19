Есть два четких варианта, – Подоляк расставил точки над "і" относительно переговоров с Россией

Переговоры с Россией невозможны в классическом формате, поскольку Владимир Путин привык действовать через ультиматумы и шантаж. Существует лишь два варианта, по которым могут состояться будущие переговоры.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эфире 24 канала отметил, что сейчас отсутствуют какие-либо конструкции для переговоров. Путин не намерен договариваться с Украиной или искать компромиссы.

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По словам советника, единственным намеком на компромисс может стать временная заморозка войны на короткий период.

Но это замораживание будет трактоваться глобальной пропагандой как поражение демократической коалиции. Так о чем вообще могут быть переговоры?

– добавил Подоляк.

Позиция Украины является неизменной.

Какая позиция Украины

Она готова к переговорам в любой момент, но на основе международного права и при наличии механизмов принуждения России.

"В таком случае это будут переговоры. Они, возможно, не будут идеальными, и трудно будет достичь абсолютной справедливости. Но это будут переговоры под принуждением, потому что Россия будет осознавать, что цена войны растет", – отметил Подоляк.

Существует два сценария переговоров. Первый вариант предусматривает переговоры под принуждением, когда Россия будет вынуждена идти на уступки из-за роста давления.

Второй сценарий – все остается, как есть сейчас, и переговорный процесс проходит по сценарию России. В таком случае Украина вынуждена пойти на уступки, а ультимативные требования России останутся доминирующими.

Это означает, что войну останавливают на время за счет страны, которая стала жертвой агрессии, тем самым стимулируя страну-агрессора действовать дальше,

– подчеркнул Подоляк.

Советник отметил, что в будущих переговорах нет места полутонам.

"Если кто-то думает, что можно найти идеальную формулу, чтобы и волки были сыты, и овцы целы, то такому человеку следует дать премию", – отметил Подоляк.

Коалиция для переговоров

Подоляк также отметил, что для успешного принуждения России нужна сильная международная коалиция с достаточными ресурсами и стремлением вернуться к нормам международного права.

Сегодня, к сожалению, глобальное политическое сообщество живет в мире иллюзий: давайте попросим Россию что-то сделать, давайте пойдем ей навстречу. Вы помните, к чему это привело в 2014 году? И сейчас это проявляется снова. В классическом формате переговоров не будет – это иллюзия,

– подытожил советник.

По словам Подоляка, переговорный процесс возможен только в условиях ультимативных требований одной из сторон. Для того чтобы Украина вместе с коалицией могла выдвигать свои требования, нужны действенные механизмы принуждения, которые пока еще не разработаны в полном объеме. В то же время Россия продолжает реализовывать свой план войны и не готова ни к каким переговорам.

"Россия заявляет: на этом этапе войны мы стремимся к вашему поражению, не только Украины, но и всех союзников. От Украины мы хотим территорий, отказа от армии и суверенитета. Язык, церковь и информация должны быть монопольно-российскими на территории Украины", – подытожил советник главы Офиса Президента.