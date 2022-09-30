Есть два сценария, но один из них может сработать: в МВД предположили, что изменит режим путина

Ошибочно полагать, что русский народ способен на восстание сегодня или завтра. Если углубиться в историю России или же Российской империи – там никогда народ не выходил "сбрасывать царя".

Об этом 24 каналу рассказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов. Он также отметил, что этим занимались элиты и ключевая история, которую следует понимать – сейчас есть два наиболее вероятных пути запуска процесса распада России.

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Первый – внутриполитические элиты будут контролировать народный гнев и свергнут Путина. Недовольство в России есть, но нет организации. "Если элиты все же возьмут этот процесс под свой контроль, то смена власти возможна ", – говорит Смирнов.

Но есть второй вариант и он, по-моему, более вероятен – запуск цепочки региональных противостояний и восстаний,

– добавляет советник министра МВД.

По его словам, сюда можно включить протесты на Кавказе, мы это уже видим сейчас. "Поэтому люди могут воспользоваться моментом и при поддержке элит – все получится", – резюмирует Ростислав Смирнов.

Ростислав Смирнов о вариантах распада России: смотрите видео

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