Есть две важные составляющие, – Мотузяник об использовании охотничьего оружия в Силах теробороны
Источник:24 канал
Добровольцы терробороны будут применять личное охотничье оружие. В то же время резервистов в этом вопросе будет обеспечивать Минобороны.
Об этом в эфире 24 канала рассказал эксперт Директората информационной политики и стратегических коммуникаций Минобороны Александр Мотузяник. Он пояснил, что территориальная оборона включает в себя 2 важные составляющие: военную и добровольческую.
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Военная составляющая территориальной обороны
"Военная (составляющая – 24 канал) – это бригады терробороны, которые располагаются в каждой области, и батальоны, в каждом районе. Сейчас эта структура уже сформирована, идет процесс создания организационного ядра этих подразделений", – сказал Мотузяник.
Он напомнил, что общая численность бригад и батальонов по штату мирного времени будет составлять 10 тысяч человек. И это является первым этапом создания системы территориальной обороны.
Важно Оружия и боеприпасов достаточно, – командующий Сил терробороны ВСУ
Второй этап, по словам Мотузяника – это формирование резерва терробороны по штатам особого периода. Этот резерв составляет более 130 тысяч человек в случае развертывания. За теми, кто заключит контракт и будет служить в резерве терробороны, будет закреплено оружие.
Оружием резервистов постепенно обеспечит Министерство обороны. Это оружие будет храниться в определенных складах и специально оборудованных для этого помещениях в местах постоянной дислокации бригад и батальонов.
Добровольческая составляющая терробороны
Это военизированные подразделения, которые будут формироваться из добровольцев, проживающих в пределах территории общины, сказал Мотузяник.
"К добровольческим формированиям терробороны будут привлекать граждан, которые имеют собственное охотничье или другое разрешенное оружие. Будут действовать добровольческие отряды согласно задачам военных руководителей", – добавил эксперт Директората информационной политики и стратегических коммуникаций МОУ.
Добровольцы территориальных добровольческих формирований смогут применять собственное охотничье оружие в соответствии с законом и в порядке, который определят постановлением Кабмина.
Мотузяник о разрешении на использование охотничьего оружия добровольцами: смотрите видео
Использование охотничьего оружия у терробороны: кратко
- 29 декабря 2021 года правительство одобрило постановление о порядке применения при выполнении задач добровольцами терробороны личного охотничьего оружия и патронов.
- Разрешение на использование охотничьего оружия будут иметь все члены добровольческих формирований.
- В то же время в Кабмине объяснили, что покупать, изготавливать или хранить охотничье оружие необходимо по закону. Соответствующее правило действует и для его учета.