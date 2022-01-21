Про це в ефірі 24 каналу розповів експерт Директорату інформаційної політики та стратегічних комунікацій Міноборони Олександр Мотузяник. Він пояснив, що територіальна оборона містить у собі 2 важливі складові: військову та добровольчу.

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Військова складова територіальної оборони

"Військова (складова – 24 канал) – це бригади тероборони, які розташовуються в кожній області і батальйони, в кожному районі. Наразі ця структура вже сформована, триває процес створення організаційного ядра цих підрозділів", – сказав Мотузяник.

Він нагадав, що загальна чисельність бригад і батальйонів за штатом мирного часу складатиме 10 тисяч осіб. І це є перший етапом створення системи територіальної оборони.

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Другий етап, за словами Мотузяника – це формування резерву тероборони по штатах особливого періоду. Цей резерв складає понад 130 тисяч осіб у разі розгортання. За тими, хто укладе контракт і служитиме в резерві тероборони, буде закріплено зброю.

Зброєю резервістів поступово забезпечить Міністерство оборони. Ця зброя зберігатиметься у визначених складах і спеціально обладнаних для цього приміщеннях у місцях постійної дислокації бригад і батальйонів. Олександр Мотузяник Експерт Директорату інформаційної політики та стратегічних комунікацій МОУ

Добровольча складова тероборони

Друга складова – добровольча, добровольчі загони територіальних громад. Це воєнізовані підрозділи, які формуватимуться з добровольців, що проживають в межах території громади, сказав Мотузяник.

"До добровольчих формувань тероборони залучатимуть громадян, які мають власну мисливську або іншу дозволену зброю. Діятимуть добровольчі загони згідно зі завданнями військових керівників", – додав експерт Директорату інформаційної політики та стратегічних комунікацій МОУ.

Добровольці територіальних добровольчих формувань зможуть застосовувати власну мисливську зброю відповідно до закону й у порядку, який визначать постановою Кабміну. Олександр Мотузяник Експерт Директорату інформаційної політики та стратегічних комунікацій МОУ

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Використання мисливської зброї у тероборони: коротко