Есть еще что блокировать, – политолог предположил, что будет в седьмом пакете санкций против России

После введения в действие шестого пакета санкция против государства-агрессора России начались разговоры о следующем пакете ограничений. Однако многие говорят, что принять его смогут не раньше осени.

Кроме того, под вопросом остается потенциальное содержание седьмого пакета санкций. Об этом 24 канала рассказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай.

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Есть много вариантов ограничений для седьмого пакета

По его мнению, следующий комплект ограничений может охватывать полную экономическую изоляцию России и отказ от связи с ней в разных контекстах – транспортном, логистическом и т.д.

Есть что блокировать и как дальше обваливать российскую экономику и забирать у них деньги,

– убежден эксперт.

Политолог подчеркнул, что все ранее принятые санкции очень мощные, но, к сожалению, все равно позволяют России выживать и держаться на плаву. А так, партнеры Украины имеют достаточный вектор движения для того, чтобы продолжать работать над санкциями.

Седьмой пакет санкций: что известно

Почти сразу после принятия шестого пакета санкций против России в Министерстве иностранных дел Польши сообщили о начале работы Европейского Союза над следующим пакетом ограничений .

Глава польского МИД Павел Яблонский заявил, что санкции против государства-агрессорки должны быть еще более жесткими, в частности в контексте ограничения потребления российского газа, а также отключения всех банков России от системы SWIFT.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса предположил, что в следующий пакет санкций может входить также ограничение цены на нефть из России . Это означает, что европейские страны могут установить максимально предельную цену на российскую нефть и дороже ее не будут покупать.

К тому же, это ограничение может распространяться на весь мир, а не только на Европу. Воздействовать на это можно вторичными санкциями. Эксперт считает, что эти санкции охотно выполняли бы даже Индия и Китай.

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