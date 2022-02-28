Есть информация о жертвах: ужасные последствия авианалетов на Киевщине

Вечером 28 февраля оккупант совершил авианалеты в Киевской области. В результате ракетных ударов есть раненые и по меньшей мере 1 жертва.

В Киевской ОГА обнародовали последствия вражеских ударов.

Важно В Василькове в результате обстрела разрушено общежитие: видео

В результате авианалета на Бровары, по предварительным данным Киевской ОГА, 6 человек ранены, один человек погиб.

Также враг совершил ракетный удар на Васильков. Пожар в общежитии ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

В результате авианалета по Белой Церкви разрушено общежитие на улице Коновальца. Есть информация о трех попаданиях ракеты. По данным ГСЧС, по состоянию на 21:00 спасательные работы завершены. Из-под завалов спасены 2 человека.

Замечено передвижение техники врага в таких направлениях:

Бучанский район – Макаровская община – село Копылов: собирают колонну, более 60 единиц. Возможно, пойдут на Белогородку.

Информация о высадке десанта не подтвердилась. Спасательная операция продолжается.

В Фастове на блок-посту Кадлубица идет бой. Вероятно с диверсионной группой.

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