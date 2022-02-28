У Київській ОДА оприлюднили наслідки ворожих ударів.
Важливо У Василькові внаслідок обстрілу зруйнований гуртожиток: відео
Внаслідок авіанальоту на Бровари, за попередніми даними Київської ОДА, 6 людей поранено, одна людина загинула.
Також ворог здійснив ракетний удар на Васильків. Пожежу в гуртожитку ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.
Внаслідок авіанальоту по Білій Церкві зруйновано гуртожиток на вулиці Коновальця. Є інформація про три попадання ракети. За даними ДСНС, станом на 21:00 рятувальні роботи завершено. З-під завалів врятовано 2 людей.
Помічено пересування техніки ворога в таких напрямках:
- Бучанський район – Макарівська громада – село Копилів: збирають колону понад 60 одиниць. Можливо, підуть на Білогородку.
- Інформація про висадку десанту не підтвердилася. Рятувальна операція триває.
- У Фастові на блок-посту Кадлубиця йде бій. Ймовірно з диверсійною групою.
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