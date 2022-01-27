Есть исторические основания, – Стефанишина об эвакуации дипломатов на фоне агрессии России

Из-за угрозы вторжения России в Украину некоторые страны рекомендовали эвакуировать из нашего государства семьи своих дипломатов. Однако для этого есть исторические основания.

Об этом в программе Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале рассказала вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Например, надо осознавать, какая риторика и градус внимания к ситуации в Украине сейчас есть в США.

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По словам Стефанишиной, когда Джо Байден или Энтони Блинкен заявляют, что военный сценарий есть в планах России, переговоры на всех уровнях дают Украине основания полагать, что этот сценарий не воплотится. Однако есть внутренний контекст – США обязаны принимать такие решения.

Для этого есть определенные исторические основания и законодательство, принятое Соединенными Штатами,

– подчеркнула она.

Впрочем, как рассказала вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции, в Украине расстроены, что такое решение публично. Оно не способствует прекращению паники у украинцев на фоне вероятного наступления России.

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Что этому предшествовало

Россия может начать масштабное вторжение в Украину. На фоне вероятной эскалации иностранные посольства рекомендовали эвакуировать своих дипломатов.

США первыми заговорили об эвакуации из Украины из-за угрозы полномасштабного вторжения. В то же время в посольстве заверили, что причин для паники из-за соответствующего решения нет.

В Госдепе США подчеркнули, что рекомендации американцам покинуть Украину не означают, что Россия нападет.

Министерство иностранных дел Украины обратилось в посольства стран-партнеров. Украинское ведомство призвало не распространять панику из-за вероятного вторжения России.

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