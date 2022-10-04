Есть конкретная программа по 4 направлениям, – Подоляк рассказал о контрнаступлении ВСУ

У украинских защитников идет операция по освобождению наших территорий. Мы двигаемся по всем направлениям фронта и уже есть определенные освобождения в Луганской области, Донецкой и Харьковской областях.

Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он также отметил, что с точки зрения освобождения украинских территорий – у нас есть конкретная программа освобождения по 4 направлениям.

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Есть определенные освобождения в Херсонской области и ключевое на сегодняшний день – продолжать уничтожать инфраструктуру обеспечения врага. Потому что без обеспечения с тыла, россияне и паникуют и хаотически отступают,

– говорит Подоляк.

По его словам, такие действия очень эффектно выглядят для наших партнеров, которые видят, что Украине нужно передавать больше оружия, чтобы ускорить финализацию войны.

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"Должен отметить, что за последние полтора месяца произошел перелом в общественном мнении западных политических элит, которые считают, что Украина блестящая в контрнаступлении", – резюмирует Михаил Подоляк.

ВСУ регулярно поставляют "хлопок" на временно оккупированные территории.

Стоит вспомнить, что у оккупантов на Херсонщине хлопок регулярный. Например, того же 4 октября наши военные завезли "хлопок" во временно оккупированный город Таврийск Каховского района Херсонской области на левом берегу Днепра.

Именно там базировалась техника россиян. Именно поэтому оккупанты пытаются перебросить военную технику и вооружение на правобережье Херсонщины.