Есть контакты, но не общее понимание: у Путина заговорили о встрече с Зеленским

В Кремле заявили о контактах по возможной встрече Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Однако пожаловались, что общего понимания, как и повестки дня возможной встречи, пока нет.

О том, что Россия и Украина ведут переговоры о встрече лидеров стран, во время брифинга подтвердил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

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Спикер Путина о встрече главы Кремля с Зеленским

Действительно между Офисом Президента Украины и администрацией президента России осуществлялись контакты с целью найти тот перечень вопросов, которые могли бы обсуждаться, и озвучивались разные предложения,

– отметил Песков.

Однако пока, по его словам, какого-то общего понимания и готовности к формулировке повестки дня возможной встречи нет.

Встреча Зеленского и Путина: главное