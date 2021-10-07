Есть контакты, но не общее понимание: у Путина заговорили о встрече с Зеленским
Источник:ТАСС
В Кремле заявили о контактах по возможной встрече Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Однако пожаловались, что общего понимания, как и повестки дня возможной встречи, пока нет.
О том, что Россия и Украина ведут переговоры о встрече лидеров стран, во время брифинга подтвердил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.
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Спикер Путина о встрече главы Кремля с Зеленским
Действительно между Офисом Президента Украины и администрацией президента России осуществлялись контакты с целью найти тот перечень вопросов, которые могли бы обсуждаться, и озвучивались разные предложения,
– отметил Песков.
Однако пока, по его словам, какого-то общего понимания и готовности к формулировке повестки дня возможной встречи нет.
Встреча Зеленского и Путина: главное
- Во время обострения на Донбассе весной 2021 года Владимир Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса.
- На это Путин цинично ответил, что украинскому лидеру стоит говорить с руководителями псевдореспублик, если ему хочется переговоров о войне. С Россией же можно общаться о делах именно России.
- Глава Кремля также добавил, что готов в любое время принять Зеленского в Москве.
- Впоследствии Владимир Зеленский поручил Андрею Ермаку заняться вопросом организации встречи. Украина неоднократно подчеркивала свою готовность к переговорам на уровне президентов, однако Москва каждый раз находит отговорки.